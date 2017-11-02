У американському штаті Колорадо сталася стрілянина біля універмагу, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Невідомий влаштував стрілянину біля універмагу мережі Walmart в американському місті Торнтон, штат Колорадо. Внаслідок інциденту кілька людей отримали поранення. Про це повідомила міська поліція у Twitter, передає УНН.
“Стрілянина тільки що відбулася біля Walmart, кілька людей постраждали. Будь ласка, не наближайтеся до цього району”, — йдеться в повідомленні поліції.
Shooting just occurred at Walmart, 9900 Grant St, multiple parties down. Please stay away from the area. pic.twitter.com/MdffbTPLKl— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 листопада 2017 р.
Згодом поліція уточнила, що стрілянина більше не ведеться.
#ThorntonWalmartShooting At this time this is NOT an active shooter. Active crime sceneWe will update as info becomes available. pic.twitter.com/EZgSOtb6yy— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 листопада 2017 р.
Наразі правоохоронці вивчають місце злочину.
Як повідомляв УНН, невідомий влаштував стрілянину в столиці Данії, є жертви.