Турнир в Торонто: Ястремская обыграла теннисистку из топ-15 рейтинга WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская успешно завершила стартовую баталию на турнире WTA Premier-5 в Торонто, передает УНН.
Одесситка благодаря четырем брейкам против одного, в двух сетах разобралась с тринадцатого сеяной, 14 ракеткой мира британкой Йоханной Конта - 6:3, 6:2.
За 1 час и 21 минуту Ястремская подала 5 эйсов при 8 двойных ошибках и имела 40 процентов реализованных брейкпойнтив (4/10).
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Таким образом, украинка получила четвертую победу в карьере над теннисисткой из топ-20 мирового рейтинга.
Примечательно, что во втором круге одесситка будет противостоять победительницы пары Виктория Азаренко (39 в WTA) - Камила Джорджи (52 в WTA).
Добавим, также на кортах в Канаде сыграют и Леся Цуренко с Элиной Свитолиной.