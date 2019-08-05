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Турнір в Торонто: Ястремська обіграла тенісистку з топ-15 рейтингу WTA

Турнір в Торонто: Ястремська обіграла тенісистку з топ-15 рейтингу WTA

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Друга ракетка України Даяна Ястремська успішно завершила стартову баталію на турнірі WTA Premier-5 в Торонто, передає УНН.

Одеситка завдяки чотирьох брейків проти одного, в двох сетах розібралася із 13-ю сіяною, 14 ракеткою світу британкою Йоханною Конта – 6:3, 6:2.

За 1 годину та 21 хвилини Ястремська подала 5 ейсів при 8 подвійних помилках і мала 40 відсотків реалізованих брейкпойнтів (4/10).

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Таким чином, українка отримала четверту перемогу в кар'єрі над тенісисткою з топ-20 світового рейтингу.

Примітно, що у другому колі одеситка протистоятиме переможниці пари Вікторія Азаренко (39 в WTA) - Каміла Джорджі (52 в WTA).

Додамо, також на кортах в Канаді зіграють і Леся Цуренко з Еліною Світоліною.

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