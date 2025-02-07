Пропагандисты рф распространяют фейк, якобы Энергоблоки ХАЭС будут работать на российском топливе - SPRAVDI
Киев • УНН
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг дезинформацию об использовании российского топлива на энергоблоках ХАЭС. Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива и сотрудничает с Westinghouse для обеспечения АЭС.
Пропагандисты рф распространяют фейк что якобы Энергоблоки ХАЭС-3 и ХАЭС-4 будут работать на российском топливе. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
Вранье: Энергоблоки ХАЭС-3 и ХАЭС-4 будут работать на российском топливе. На самом деле: Украина полностью отказалась от импорта российского ядерного топлива для своих АЭС,
Детали
Отмечается, что благодаря сотрудничеству НАЭК "Энергоатом" с американской компанией Westinghouse было разработано топливо, которое уже успешно используется на реакторах ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.
Компания Westinghouse официально подтвердила, что новые реакторы ВВЭР-1000 смогут работать на американском топливе.
Напомним
В апреле прошлого года Украина начала подготовку к строительству двух новых атомных энергоблоков, ХАЭС-5 и ХАЭС-6, на Хмельницкой АЭС с использованием технологии Westinghouse AR1000, что знаменует собой большой геополитический проект с США, направленный на замену российских ядерных технологий в Европе.