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Пропагандисты рф распространяют фейк, якобы Энергоблоки ХАЭС будут работать на российском топливе - SPRAVDI

Киев  •  УНН

 • 6294 просмотра

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг дезинформацию об использовании российского топлива на энергоблоках ХАЭС. Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива и сотрудничает с Westinghouse для обеспечения АЭС.

Пропагандисты рф распространяют фейк что якобы Энергоблоки ХАЭС-3 и ХАЭС-4 будут работать на российском топливе. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Вранье: Энергоблоки ХАЭС-3 и ХАЭС-4 будут работать на российском топливе. На самом деле: Украина полностью отказалась от импорта российского ядерного топлива для своих АЭС,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что благодаря сотрудничеству НАЭК "Энергоатом" с американской компанией Westinghouse было разработано топливо, которое уже успешно используется на реакторах ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

Компания Westinghouse официально подтвердила, что новые реакторы ВВЭР-1000 смогут работать на американском топливе.

Напомним

В апреле прошлого года Украина начала подготовку к строительству двух новых атомных энергоблоков, ХАЭС-5 и ХАЭС-6, на Хмельницкой АЭС с использованием технологии Westinghouse AR1000, что знаменует собой большой геополитический проект с США, направленный на замену российских ядерных технологий в Европе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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