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Пропогандисти рф поширюють фейк, що нібито Енергоблоки ХАЕС працюватимуть на російському паливі - SPRAVDI

Пропогандисти рф поширюють фейк, що нібито Енергоблоки ХАЕС працюватимуть на російському паливі - SPRAVDI

Київ • УНН

 • 24189 перегляди

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував дезінформацію про використання російського палива на енергоблоках ХАЕС. Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива та співпрацює з Westinghouse для забезпечення АЕС.

Пропагандисти рф поширюють фейк що нібито Енергоблоки ХАЕС-3 і ХАЕС-4 працюватимуть на російському паливі. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Брехня: Енергоблоки ХАЕС-3 і ХАЕС-4 працюватимуть на російському паливі. Насправді: Україна повністю відмовилася від імпорту російського ядерного палива для своїх АЕС,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що завдяки співпраці НАЕК "Енергоатом" з американською компанією Westinghouse було розроблено паливо, яке вже успішно використовується на реакторах ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

Компанія Westinghouse офіційно підтвердила, що нові реактори ВВЕР-1000 зможуть працювати на американському паливі.

Нагадаємо

У квітні минулого року Україна розпочала підготовку до будівництва двох нових атомних енергоблоків, ХАЕС-5 і ХАЕС-6, на Хмельницькій АЕС з використанням технології Westinghouse AR1000, що знаменує собою великий геополітичний проект зі США, спрямований на заміну російських ядерних технологій в Європі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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