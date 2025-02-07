Пропогандисти рф поширюють фейк, що нібито Енергоблоки ХАЕС працюватимуть на російському паливі - SPRAVDI

Пропагандисти рф поширюють фейк що нібито Енергоблоки ХАЕС-3 і ХАЕС-4 працюватимуть на російському паливі. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Брехня: Енергоблоки ХАЕС-3 і ХАЕС-4 працюватимуть на російському паливі. Насправді: Україна повністю відмовилася від імпорту російського ядерного палива для своїх АЕС, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що завдяки співпраці НАЕК "Енергоатом" з американською компанією Westinghouse було розроблено паливо, яке вже успішно використовується на реакторах ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

Компанія Westinghouse офіційно підтвердила, що нові реактори ВВЕР-1000 зможуть працювати на американському паливі.

Нагадаємо

У квітні минулого року Україна розпочала підготовку до будівництва двох нових атомних енергоблоків, ХАЕС-5 і ХАЕС-6, на Хмельницькій АЕС з використанням технології Westinghouse AR1000, що знаменує собою великий геополітичний проект зі США, спрямований на заміну російських ядерних технологій в Європі.