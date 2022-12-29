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Это просто предупреждение: посол рф в Болгарии прокомментировала объявление в розыск журналиста Грозева

Это просто предупреждение: посол рф в Болгарии прокомментировала объявление в розыск журналиста Грозева

Киев • УНН

 • 432688 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Посол россии в Софии Элеонора Митрофанова после встречи в МИД Болгарии заявила, что она "не ознакомлена с информацией" относительно того, почему ее страна объявила журналиста-расследователя Bellingcat, гражданина Болгарии Христа Грозева в федеральный розыск. Об этом пишет УНН, ссылаясь на The Sofia Globe.

Цитата

"То, что Грозев находится в розыске в России, не означает, что его кто-то будет искать по всему миру. Это надо очень четко понимать. То есть он где-то живет и все. Ему никто ничем не угрожает. Это просто предупреждение типа" больше сюда не приходите", - сказала посол.

Детали

Отмечается, что встреча в МИД Болгарии, на которую посла пригласили после новости об объявлении журналиста в розыск, длилась около получаса. Митрофанова сообщила, что Грозева разыскивают только в россии и "он может ехать, куда хочет".

Это стало ответом на опасения, что москва пришлет Интерполу данные Грозева, чтобы лишить его возможности путешествовать за границу. По словам посла, когда мвс рф выдает ордера, оно обычно не объясняет, почему они были изданы.

Перед встречей Христо Грозев в Twitter написал: "С нетерпением жду сегодняшнего ответа российского посла, почему меня "разыскивают" по непрозрачным "уголовным обвинениям". И я благодарен, что большинство политических партий и болгарское правительство вступились за меня — и за свободу слова — и задают кремлю жесткие вопросы".

Позже, комментируя встречу в министерстве, он задал вопрос: "Итак.. они "хотят" меня, чтобы сказать мне, что они "не хотят" меня?"

Russian ambassador says she doesn't know why I am on Russia's "Wanted" list, but that "we won't chase him around the world, and this just means that one more time we are telling him he's not wanted here".
So.. they "want" me, to tell me they not "want" me?https://t.co/wmedq5CHXo

— Christo Grozev (@christogrozev) December 29, 2022

Напомним

26 декабря мвс рф объявило в федеральный розыск расследователя Bellingcat Христа Грозева. В карточке говорится, что журналиста разыскивают "по статье УК". Какой именно неизвестно.

Журналист опубликовал скриншоты комментариев под новостью о его розыске, где люди "спорят, как лучше убить" журналиста.

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