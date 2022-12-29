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Це просто попередження: посол рф у Болгарії прокоментувала оголошення у розшук журналіста Грозєва

Це просто попередження: посол рф у Болгарії прокоментувала оголошення у розшук журналіста Грозєва

Київ • УНН

 • 432690 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Посол росії в Софії Елеонора Митрофанова після зустрічі в МЗС Болгарії заявила, що вона "не ознайомлена з інформацією" щодо того, чому її країна оголосила журналіста-розслідувача Bellingcat, громадянина Болгарії Христо Грозєва у федеральний розшук. Про це пише УНН, посилаючись на The Sofia Globe.

Цитата

"Те, що Грозєв перебуває в розшуку в росії, не означає, що його хтось буде шукати по всьому світу. Це треба дуже чітко розуміти. Тобто він десь живе і все. Йому ніхто нічим не погрожує. Це просто попередження типу "більше сюди не приходьте", - сказала посол.

Деталі

Зазначається, що зустріч в МЗС Болгарії, на яку посла запросили після новини про оголошення журналіста у розшук, тривала близько пів години. Митрофанова повідомила, що Грозєва розшукують тільки в росії і "він може їхати, куди хоче".

Це стало відповіддю на побоювання, що москва надішле Інтерполу дані Грозєва, щоб позбавити його можливості подорожувати за кордон. За словами посла, коли мвс рф видає ордери, воно зазвичай не пояснює, чому вони були видані.

Перед зустріччю Христо Грозєв у Twitter написав: "З нетерпінням чекаю сьогоднішньої відповіді російського посла, чому мене "розшукують" за непрозорими "кримінальними звинуваченнями". І я вдячний, що більшість політичних партій і болгарський уряд заступилися за мене — і за свободу слова — і ставлять кремлю жорсткі запитання".

Пізніше, коментуючи зустріч у міністерстві, він поставив питання: "Отже.. вони "хочуть" мене, щоб сказати мені, що вони "не хочуть" мене?"

Russian ambassador says she doesn't know why I am on Russia's "Wanted" list, but that "we won't chase him around the world, and this just means that one more time we are telling him he's not wanted here".
So.. they "want" me, to tell me they not "want" me?https://t.co/wmedq5CHXo

— Christo Grozev (@christogrozev) December 29, 2022

Нагадаємо

26 грудня мвс рф оголосило у федеральний розшук розслідувача Bellingcat Христо Грозєва. У картці йдеться, що журналіста розшукують "за статтею КК". Якій саме, невідомо.

Журналіст опублікував скриншоти коментарів під новиною про його розшук, де люди "сперечаються, в який спосіб краще вбити" журналіста.

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