Трюдо на Хэллоуин стал Суперменом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел на работу в образе сверхчеловека Кларка Кента. Сообщают, что правительство было приятно поражено героическим образом премьера.

Кроме того, Трюдо пожелал всем счастливого Хелловуну в Twitter.

Canada's Prime Minister Justin Trudeau went to work as Superman's alter-ego Clark Kent https://t.co/MciA3DIrPA pic.twitter.com/cgWSYN4bzp

— CNN (@CNN) 2 листопада 2017 р.

Have a Super Halloween! pic.twitter.com/sUlx2stilX

- Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 31 октября 2017