Трюдо на Хелловін став Суперменом

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прийшов на роботу в образі надлюдини Кларка Кента. Повідомляють, що уряд був приємно вражений героїчним образом прем'єра.

Окрім того, Трюдо побажав усім щасливого Хелловуну у Twitter.

Canada's Prime Minister Justin Trudeau went to work as Superman's alter-ego Clark Kent https://t.co/MciA3DIrPA pic.twitter.com/cgWSYN4bzp

— CNN (@CNN) 2 листопада 2017 р.

Have a Super Halloween! pic.twitter.com/sUlx2stilX

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 31 жовтня 2017 р.