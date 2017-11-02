Трюдо на Хелловін став Суперменом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прийшов на роботу у День усіх святих (Хелловін) у костюмі Супермена Кента Кларка, передає УНН з посиланням на CNN.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прийшов на роботу в образі надлюдини Кларка Кента. Повідомляють, що уряд був приємно вражений героїчним образом прем'єра.
Окрім того, Трюдо побажав усім щасливого Хелловуну у Twitter.
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Canada's Prime Minister Justin Trudeau went to work as Superman's alter-ego Clark Kent https://t.co/MciA3DIrPA pic.twitter.com/cgWSYN4bzp— CNN (@CNN) 2 листопада 2017 р.
Have a Super Halloween! pic.twitter.com/sUlx2stilX— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 31 жовтня 2017 р.