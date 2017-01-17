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Трое мужчин обокрали жителей Кропивницкого более чем на миллион гривен

Трое мужчин обокрали жителей Кропивницкого более чем на миллион гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. Полицейские задержали трех подозреваемых в возрасте 20 и 19 лет, которые в течение трех месяцев обворовывали квартиры жителей Кропивницкого, сумма убытков составляет более миллиона гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Кировоградской области.

Сообщения о кражах из частных домовладений начали поступать в Кропивницкий отдел полиции с октября прошлого года. Жертвами "домушников" становились горожане, которые по разным причинам оставляли свое имущество без присмотра.

Трое злоумышленников проникали в дома и похищали деньги, украшения, аудио-, видео- и бытовую технику, наручные часы, посуду, фотоаппараты, документы и награды, одежду, обувь, парфюмерию и даже средства гигиены. В одном из домов злоумышленники нашли металлический сейф с оружием, который после неудачных попыток взлома также прихватили с собой.

После совершенных преступлений, во всех случаях краденое имущество подозреваемые сносили по месту жительства, а впоследствии находили случайных покупателей, которым реализовывали ценные вещи по цене в разы ниже их реальной себестоимости.

Остальное имущество, которое не имело особой "перспективы" для успешной продажи, например, ношеную обувь и одежду, новые владельцы хранили в квартире, где жили все вместе.

Правоохранители задержали трех подозреваемых. По этим фактам открыто уголовное производство по ч.1 ст.262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

За такие действия лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Кроме того, им придется возмещать и причиненный потерпевшим материальный ущерб, который, по предварительным подсчетам, составляет более миллиона гривен.

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