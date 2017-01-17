Троє чоловіків обікрали жителів Кропивницького на понад мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Поліцейські затримали трьох підозрюваних, віком 20 та 19 років, які протягом трьох місяців обкрадали помешкання жителів Кропивницького, сума збитків сягає більше мільйона гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Кіровоградської області.
Повідомлення про скоєні крадіжки з приватних домоволодінь почали надходити до Кропивницького відділу поліції з жовтня минулого року. Жертвами “домушників” ставали містяни, які з різних причин залишали своє майно без нагляду.
Троє зловмисників проникали до будинків та викрадали гроші, прикраси, аудіо-, відео- та побутову техніку, наручні годинники, посуд, фотоапарати, документи та нагороди, одяг, взуття, парфуми і навіть засоби гігієни. В одному з помешкань зловмисники натрапили на металевий сейф зі зброєю, який після невдалих спроб злому також прихопили з собою.
Після скоєних злочинів, в усіх випадках крадене майно підозрювані зносили за місцем проживання, а згодом знаходили випадкових покупців, яким реалізовували цінні речі за ціною в рази нижчою від їх реальної собівартості.
Решту майна, яке не мало особливої “перспективи” для успішного продажу, як наприклад, ненове взуття та одяг, нові власники зберігали у квартирі, де мешкали всі разом.
Правоохоронці затримали трьох підозрюваних. За цими фактами розпочато кримінальні провадження за ч.1 ст.262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
За такі дії особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Крім того, їм доведеться відшкодовувати і завдану потерпілим матеріальну шкоду, яка, за попередніми підрахунками, сягає більше мільйона гривень.