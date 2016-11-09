Трое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения", - сказал он.
Напомним, боевики за сутки с 8 на 9 ноября, 54 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.