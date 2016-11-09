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15 марта, 19:03 • 113205 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160778 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134401 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127151 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110924 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104529 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100822 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132533 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

Трое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

Киев • УНН

 • 7855 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения", - сказал он.

Напомним, боевики за сутки с 8 на 9 ноября, 54 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.

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