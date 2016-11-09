Трое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, трое военнослужащих получили ранения", - сказал он.

Напомним, боевики за сутки с 8 на 9 ноября, 54 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе.