Трьох українських військових поранено за добу в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, троє отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, і три військовослужбовці отримали поранення", - сказав він.
Нагадаємо, бойовики за добу, з 8 на 9 листопада, 54 рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі.