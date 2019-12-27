Тридцать девять спортсменов представят Украину на Юношеской Олимпиаде-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. С 9 по 22 января 2020 года в Лозанне (Швейцария) соберутся сильнейшие юные представители зимних видов спорта по всей Планеты, которые примут участие в III зимних Юношеских Олимпийских играх. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
На самом престижном молодежном форуме Украину будут представлять 39 спортсменов, которые будут соревноваться в 12 из 16 возможных дисциплин.
Украинцы представлены в биатлоне, лыжном двоеборье, хоккее 3×3, санном спорте, фигурном катании, шорт-треке, прыжках на лыжах, скелетоне, фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноубординга.
Наибольшее количество украинцев представлено в биатлоне — восемь (Жуковская, Продан, Скрипко, Скрябина, Кинаш, Козак, Хрусталь, Мандзин), и санном спорте (Антонюк, Мох, Туницька, Бабура, Микиевич, Филиппов).
Отметим, что Игры соберут 1880 спортсменов из которых — 940 юношей и 940 девушек.
Справка: с 2008 году Международный олимпийский комитет начал проведение летних и зимних Юношеских Олимпийских игр (ЮОИ), которые проходят каждые два года. Летние Юношеские Олимпийские игры проходили в Сингапуре (2010 год), китайском Нанкине (2014), аргентинском Буэнос-Айресе (2018), зимние — в австрийском Инсбруке (Австрия) в 2012 году и в норвежском Лиллехаммере (Норвегия) в 2016-м.