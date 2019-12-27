Тридцять дев'ять спортсменів представлять Україну на Юнацькій Олімпіаді-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. З 9 по 22 січня 2020 року в Лозанні (Швейцарія) зберуться найсильніші юні представники зимових видів спорту зі всією Планети, які візьмуть участь у ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх. Про це інформує НОК України, передає УНН.
На найпрестижнішому молодіжному форумі Україну представлятимуть 39 спортсменів, які змагатимуться у 12 з 16 можливих дисциплін.
Українці представлені у біатлоні, лижному двоборстві, хокеї 3×3, санному спорті, фігурному катанні, шорт-треці, стрибках на лижах, скелетоні, фристайлі, гірськолижному спорті, лижних гонках та сноубордингу.
Найбільша кількість українців представлена у біатлоні — вісім (Жуковська, Продан, Скрипко, Скрябіна, Кінаш, Козак, Кришталь, Мандзин), і санному спорті (Антонюк, Мох, Туницька, Бабура, Микиєвич, Пилипів).
Відзначимо, що Ігри зберуть 1880 спортсменів з яких — 940 юнаків та 940 дівчат.
Довідка: з 2008 році Міжнародний Олімпійський Комітет започаткував проведення літніх та зимових Юнацьких Олімпійських ігор (ЮОІ), які проходять кожні два роки. Літні Юнацькі Олімпійські ігри відбувалися в Сінгапурі (2010 рік), китайському Нанкіні (2014), аргентинському Буенос-Айресі (2018), зимові — в австрійському Інсбруку (Австрія) у 2012 році та в норвезькому Ліллехаммері (Норвегія) у 2016-му.