Тридцять дев'ять спортсменів представлять Україну на Юнацькій Олімпіаді-2020

КИЇВ. 27 грудня. УНН. З 9 по 22 січня 2020 року в Лозанні (Швейцарія) зберуться найсильніші юні представники зимових видів спорту зі всією Планети, які візьмуть участь у ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх. Про це інформує НОК України, передає УНН.