Три члена экипажа МКС вернулись на Землю
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Два космонавта и астронавт благополучно приземлились в субботу, проведя шесть месяцев на Международной космической станции (МКС), передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.
Что известно
Спускаемый аппарат российского космического корабля “Союз МС-17” ранее в тот же день отстыковался от МКС и нормально приземлился на заранее рассчитанной площадке в Казахстане, доставив домой космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.
Детали
Отмечается, что экипаж шестьдесят четвёртой длительной экспедиции на МКС чувствует себя хорошо и пройдет послеполетную реабилитацию.
Напомним
Экспедиция стартовала через неделю после того, как 14 октября 2020 года три члена экипажа были выведены на борт МКС “Союз МС-17”.
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