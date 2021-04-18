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Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

Три члена экипажа МКС вернулись на Землю

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Два космонавта и астронавт благополучно приземлились в субботу, проведя шесть месяцев на Международной космической станции (МКС), передает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

Что известно

Спускаемый аппарат российского космического корабля “Союз МС-17” ранее в тот же день отстыковался от МКС и нормально приземлился на заранее рассчитанной площадке в Казахстане, доставив домой космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Детали

Отмечается, что экипаж шестьдесят четвёртой длительной экспедиции на МКС чувствует себя хорошо и пройдет послеполетную реабилитацию.

Напомним

Экспедиция стартовала через неделю после того, как 14 октября 2020 года три члена экипажа были выведены на борт МКС “Союз МС-17”.

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