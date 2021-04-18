Три члени екіпажу МКС повернулися на Землю

Що відомо

Спусковий апарат російського космічного корабля “Союз МС-17” раніше в той же день відстикувався від МКС і нормально приземлився на заздалегідь розрахованої майданчику в Казахстані, доставивши додому космонавтів Сергія Рижикова, Сергія Кудь-Сверчкова і астронавта NASA Кетлін Рубінс.

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Зазначається, що екіпаж 64-ої тривалої експедиції на МКС відчуває себе добре і пройде післяполітну реабілітацію.

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Експедиція стартувала через тиждень після того, як 14 жовтня 2020 роки три члени екіпажу були виведені на борт МКС “Союз МС-17”.

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