Три члени екіпажу МКС повернулися на Землю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Два космонавти і астронавт благополучно приземлилися в суботу, провівши шість місяців на Міжнародній космічній станції (МКС), передає УНН із посиланням на Xinhuanet.
Що відомо
Спусковий апарат російського космічного корабля “Союз МС-17” раніше в той же день відстикувався від МКС і нормально приземлився на заздалегідь розрахованої майданчику в Казахстані, доставивши додому космонавтів Сергія Рижикова, Сергія Кудь-Сверчкова і астронавта NASA Кетлін Рубінс.
Деталі
Зазначається, що екіпаж 64-ої тривалої експедиції на МКС відчуває себе добре і пройде післяполітну реабілітацію.
Нагадаємо
Експедиція стартувала через тиждень після того, як 14 жовтня 2020 роки три члени екіпажу були виведені на борт МКС “Союз МС-17”.
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