Требование Трампа по Ормузскому проливу может стоить до $30 млн за один супертанкер

Предложенная президентом США Дональдом Трампом компенсация в размере 20% от стоимости грузов, перевозимых через Ормузский пролив, может составлять около 30 млн долларов для одного полностью загруженного нефтяного супертанкера. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Расчет основан на текущей цене нефти около 80 долларов за баррель. Супертанкер способен перевозить примерно 2 млн баррелей сырой нефти, поэтому предлагаемый сбор может достигать десятков миллионов долларов за один рейс. Для сравнения, по данным источников Bloomberg, Иран ранее взимал за проход через пролив до 2 млн долларов в каждом отдельном случае.

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Накануне Трамп заявил о возобновлении морской блокады Ирана и подчеркнул, что США станут "охранником" Ормузского пролива, а потому будут получать 20-процентную компенсацию за все грузы, которые будут проходить этим маршрутом. В то же время Белый дом пока не объяснил, как именно будет работать этот механизм и обсуждалась ли такая инициатива с союзниками США.

По информации Bloomberg, участники мирового судоходного рынка были удивлены заявлением американского президента и отметили, что не получали никаких предупреждений о возможном введении такого сбора. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна соглашается с принципом оплаты за безопасный проход судов через Ормузский пролив, однако считает ставку в 20% чрезмерной.

20% – это, конечно, слишком много. Мы будем справедливыми – отметил он.

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