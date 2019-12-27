Трамп обвинил Трюдо из-за вырезанной сцены его камео из фильма "Один дома - 2"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Канадский телеканал СВС вырезал сцену из фильма "Один дома - 2: Затерянный в Нью-Йорке", где участвовал Дональд Трамп. Президент обвинил в этом премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Об этом он написал на своей страничке в Twitter, передает УНН.
Так, камео нынешнего президента США вырезали из второй части фильма, и он отметил, что произошло это, потому что "Джастину Т. (Трюдо - ред.) не очень нравится, когда я заставляю его раскошеливаться на НАТО или Генеральное соглашение по таможенным тарифам и ставкам".
"Фильм больше не будет прежним", - написал еще один твит Трамп.
После реакции президента, телеканал CBC опубликовал объяснение, почему сцену с Трампом вырезали из фильма.
Когда CBC приобрела права на трансляцию "Один дома - 2" в 2014 году, было сделано несколько поправок, чтобы адаптировать фильм для телевидения, и камео Трампа было в нескольких других вырезанных из-за время сцен", - написали на телеканале.
Отметим, что Трамп - в то время успешный бизнесмен и ведущий телепрограммы - сыграл в фильме "Один дома - 2" самого себя. Его появление на экране длится не более 10 секунд, за которые он успевает показать главному герою, как пройти в холл отеля.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал фильм "Один дома - 2" (Home Alone 2, 1992), в котором он сам сыграл эпизодическую роль, одним из крупнейших рождественских хитов.
I guess Justin T does not much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019