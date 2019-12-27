Трамп звинуватив Трюдо через вирізану сцену його камео із фільму "Один вдома - 2"

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Канадський телеканал СВС вирізав сцену із фільму "Один вдома - 2: Загублений у Нью-Йорку", де брав участь Дональд Трамп. Президент звинуватив у цьому прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.