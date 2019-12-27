Трамп звинуватив Трюдо через вирізану сцену його камео із фільму "Один вдома - 2"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Канадський телеканал СВС вирізав сцену із фільму "Один вдома - 2: Загублений у Нью-Йорку", де брав участь Дональд Трамп. Президент звинуватив у цьому прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
Так, камео нинішнього президента США вирізали з другої частини фільму, і він відзначив, що сталося це, тому що "Джастіну Т. (Трюдо - ред.) не дуже подобається, коли я змушую його розщедрюватися на НАТО чи на Генеральну угоду з митних тарифам і ставкам".
"Фільм більше не буде колишнім", - написав ще один твіт Трамп.
Після реакції президента, телеканал CBC опублікував пояснення, чому сцену з Трампом вирізали з фільму.
Коли CBC придбала права на трансляцію "Один вдома - 2" у 2014 році, було зроблено кілька правок, щоб адаптувати фільм для телебачення, і камео Трампа було серед кількох інших вирізаних через час сцен", - написали на телеканалі.
Відзначимо, що Трамп - в той час успішний бізнесмен і ведучий телепрограми - зіграв у фільмі "Один вдома - 2" самого себе. Його поява на екрані триває не більше 10 секунд, за які він встигає показати головному герою, як пройти в хол готелю.
Раніше президент США Дональд Трамп назвав фільм "Один вдома - 2" (Home Alone 2, 1992), в якому він сам зіграв епізодичну роль, одним з найбільших різдвяних хітів.
I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019