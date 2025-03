Трамп звинуватив Трюдо через вирізану сцену його камео із фільму "Один вдома - 2"

Так, камео нинішнього президента США вирізали з другої частини фільму, і він відзначив, що сталося це, тому що "Джастіну Т. (Трюдо - ред.) не дуже подобається, коли я змушую його розщедрюватися на НАТО чи на Генеральну угоду з митних тарифам і ставкам".

"Фільм більше не буде колишнім", - написав ще один твіт Трамп.

Після реакції президента, телеканал CBC опублікував пояснення, чому сцену з Трампом вирізали з фільму.

Коли CBC придбала права на трансляцію "Один вдома - 2" у 2014 році, було зроблено кілька правок, щоб адаптувати фільм для телебачення, і камео Трампа було серед кількох інших вирізаних через час сцен", - написали на телеканалі.

Відзначимо, що Трамп - в той час успішний бізнесмен і ведучий телепрограми - зіграв у фільмі "Один вдома - 2" самого себе. Його поява на екрані триває не більше 10 секунд, за які він встигає показати головному герою, як пройти в хол готелю.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав фільм "Один вдома - 2" (Home Alone 2, 1992), в якому він сам зіграв епізодичну роль, одним з найбільших різдвяних хітів.

I guess Justin T doesn’t much like my making him pay up on NATO or Trade! https://t.co/sndS7YvIGR

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019