Трамп вновь прокомментировал звонок Зеленскому, при том удалив первый твит о нем

“Это была прекрасная беседа с украинским президентом”, — написал Трамп.

“Если этот замечательный телефонный звонок с Президентом Украины не будет признан целесообразным, то ни один будущий Президент больше не сможет всегда разговаривать с другим иностранным лидером!”, — написал американский лидер

Как утверждают политические оппоненты президента США, американский лидер во время этого звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву, что вызвало большой скандал в Вашингтоне.

При этом стоит отметить, что Трамп удалил первоочередное версию сообщению, которая доступна сейчас в веб-архиве, в ней указывался другой текст: “У меня был простой и очень хороший разговор с новым президентом Украины, вряд ли он мог бы быть еще лучше и честнее, — написал американский лидер. — А лживые СМИ и демократы, работая в команде, обманным путем выставили его в дурном свете. Он не был плохим, он был законным и очень хорошим”. Президент США охарактеризовал происходящее, как продолжение “охоты на ведьм”.

“IT WAS A PERFECT CONVERSATION WITH UKRAINE PRESIDENT!”

If that perfect phone call with the President of Ukraine Is not considered appropriate, then no future President can EVER again speak to another foreign leader!