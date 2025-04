Трамп вновь прокомментировал звонок Зеленскому, при том удалив первый твит о нем

“Это была прекрасная беседа с украинским президентом”, — написал Трамп.

“Если этот замечательный телефонный звонок с Президентом Украины не будет признан целесообразным, то ни один будущий Президент больше не сможет всегда разговаривать с другим иностранным лидером!”, — написал американский лидер

Как утверждают политические оппоненты президента США, американский лидер во время этого звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву, что вызвало большой скандал в Вашингтоне.

При этом стоит отметить, что Трамп удалил первоочередное версию сообщению, которая доступна сейчас в веб-архиве, в ней указывался другой текст: “У меня был простой и очень хороший разговор с новым президентом Украины, вряд ли он мог бы быть еще лучше и честнее, — написал американский лидер. — А лживые СМИ и демократы, работая в команде, обманным путем выставили его в дурном свете. Он не был плохим, он был законным и очень хорошим”. Президент США охарактеризовал происходящее, как продолжение “охоты на ведьм”.

“IT WAS A PERFECT CONVERSATION WITH UKRAINE PRESIDENT!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

If that perfect phone call with the President of Ukraine Is not considered appropriate, then no future President can EVER again speak to another foreign leader!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019