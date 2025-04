Трамп знову прокоментував дзвінок Зеленському, при тому видаливши перший твіт про нього

“Це була чудова розмова з українським президентом”, — написав Трамп.

“Якщо цей чудовий телефонний дзвінок з Президентом України не буде визнаний доцільним, то жоден майбутній Президент більше не зможе завжди розмовляти з іншим іноземним лідером!”, — написав американський лідер

Як стверджують політичні опоненти президента США, американський лідер під час цього дзвінка намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву, що викликало великий скандал у Вашингтоні.

При тому варто зазначити, що Трамп видалив першочергову версію допису, яка доступна наразі у веб-архіві, у ній вказувався інший текст: “У мене була проста і дуже хороша розмова з новим президентом України, навряд чи вона могла би бути ще краще і чесніше, — написав американський лідер. — А брехливі ЗМІ і демократи, працюючи в команді, обманним шляхом виставили її в поганому світлі. Вона не була поганою, вона була законною та чесною”. Президент США охарактеризував те, що відбувається, як продовження “полювання на відьом”.

“IT WAS A PERFECT CONVERSATION WITH UKRAINE PRESIDENT!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019

If that perfect phone call with the President of Ukraine Isn’t considered appropriate, then no future President can EVER again speak to another foreign leader!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019