Трамп знову прокоментував дзвінок Зеленському, при тому видаливши перший твіт про нього
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп вкрай позитивно охарактеризував свою липневу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, назвавши її “чудовою”. Повідомлення про це він розмістив в п’ятницю на своїй сторінці в Twitter, пише УНН.
“Це була чудова розмова з українським президентом”, — написав Трамп.
“Якщо цей чудовий телефонний дзвінок з Президентом України не буде визнаний доцільним, то жоден майбутній Президент більше не зможе завжди розмовляти з іншим іноземним лідером!”, — написав американський лідер
Як стверджують політичні опоненти президента США, американський лідер під час цього дзвінка намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву, що викликало великий скандал у Вашингтоні.
При тому варто зазначити, що Трамп видалив першочергову версію допису, яка доступна наразі у веб-архіві, у ній вказувався інший текст: “У мене була проста і дуже хороша розмова з новим президентом України, навряд чи вона могла би бути ще краще і чесніше, — написав американський лідер. — А брехливі ЗМІ і демократи, працюючи в команді, обманним шляхом виставили її в поганому світлі. Вона не була поганою, вона була законною та чесною”. Президент США охарактеризував те, що відбувається, як продовження “полювання на відьом”.
“IT WAS A PERFECT CONVERSATION WITH UKRAINE PRESIDENT!”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019
If that perfect phone call with the President of Ukraine Isn’t considered appropriate, then no future President can EVER again speak to another foreign leader!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 27, 2019