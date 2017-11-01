Трамп заявил об усилении программы отбора беженцев в США
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что распорядился еще больше усилить программу отбора беженцев, которым позволяют въезд в США. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Я только что распорядился, чтобы министерство внутренней безопасности усилило и без того экстремальную программу отбора. Быть политически корректным — это прекрасно, но не для этого!” — написал Д.Трамп в Twitter.
I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 листопада 2017 р.
Вероятно, что такие меры связаны с терактом в Нью-Йорке, но никаких подробностей от Д.Трампа не поступало.
Как сообщал УНН, человек, который въехал на машине в толпу людей и спустя открыл стрельбу в Нью-Йорке, оказался гражданином Узбекистана .