Трамп заявил об усилении программы отбора беженцев в США

“Я только что распорядился, чтобы министерство внутренней безопасности усилило и без того экстремальную программу отбора. Быть политически корректным — это прекрасно, но не для этого!” — написал Д.Трамп в Twitter.

I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 листопада 2017 р.

Вероятно, что такие меры связаны с терактом в Нью-Йорке, но никаких подробностей от Д.Трампа не поступало.

Как сообщал УНН, человек, который въехал на машине в толпу людей и спустя открыл стрельбу в Нью-Йорке, оказался гражданином Узбекистана .