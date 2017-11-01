Трамп заявив про посилення програми відбору біженців в США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що розпорядився ще більше посилити програму відбору біженців, яким дозволяють в'їзд в США. Про це він повідомив у власному мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Я тільки що розпорядився, щоб міністерство внутрішньої безпеки посилило і без того екстремальну програму відбору. Бути політично коректним — це чудово, але не для цього!” — написав Д.Трамп в Twitter.
I have just ordered Homeland Security to step up our already Extreme Vetting Program. Being politically correct is fine, but not for this!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 листопада 2017 р.
Імовірно, що такі заходи пов’язані з терактом в Нью-Йорку, але жодних подробиць від Д.Трампа не надходило.
Як повідомляв УНН, чоловік, який в’їхав на машині в натовп людей і опісля відкрив стрілянину в Нью-Йорку, виявився громадянином Узбекистану.