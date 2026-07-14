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Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против россии имеет "очень хорошие шансы" на принятие

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против россии имеет высокие шансы на принятие. Документ могут расширить, включив санкции против Ирана и "Хезболлы".

Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против россии имеет "очень хорошие шансы" на принятие

Президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против России, который продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм, имеет «очень хорошие шансы» на принятие. По словам американского президента, документ могут расширить, включив в него также санкции против Ирана и ливанской группировки «Хезболла», передает УНН

Этот законопроект очень поддерживал Линдси Грэм. Они также хотят включить в него Иран. Возможно, добавят и «Хезболлу». Мы рассмотрим это. Шансы очень хорошие 

– заявил Трамп.

Ранее Линдси Грэм неоднократно призывал администрацию США усилить санкционное давление на Россию, в частности введя жесткие вторичные санкции против стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.

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Напомним

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о санкциях в отношении РФ, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Андрей Тимощенков

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