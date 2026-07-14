Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против россии имеет "очень хорошие шансы" на принятие
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против россии имеет высокие шансы на принятие. Документ могут расширить, включив санкции против Ирана и "Хезболлы".
Президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против России, который продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм, имеет «очень хорошие шансы» на принятие. По словам американского президента, документ могут расширить, включив в него также санкции против Ирана и ливанской группировки «Хезболла», передает УНН.
Этот законопроект очень поддерживал Линдси Грэм. Они также хотят включить в него Иран. Возможно, добавят и «Хезболлу». Мы рассмотрим это. Шансы очень хорошие
Ранее Линдси Грэм неоднократно призывал администрацию США усилить санкционное давление на Россию, в частности введя жесткие вторичные санкции против стран, которые продолжают покупать российские энергоносители.
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Напомним
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о санкциях в отношении РФ, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.