Трамп закрыл свой блог

Цитата

“Это было лишь вспомогательным средством для применяемых нами более широких усилий”, — сказал Миллер.

Детали

Как уточняет телеканал, блог Трампа под названием From the Desk of Donald J. Trump (“С рабочего стола Дональда Дж. Трампа”) просуществовал меньше месяца.

В Twitter Миллер утвердительно ответил на вопрос, не связано ли исчезновение блога с тем, что Трамп нашел другую платформу в социальных сетях. “Да, действительно, это так. Следите за обновлениями!”, — сообщил представитель.

Дополнение

Ранее источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) сообщили, что Трамп ведет переговоры как минимум с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве. По информации издания, 45-й президент пытался договориться с CloutHub и FreeSpace. Как пояснил источник газеты, Трамп хочет, чтобы компании, заинтересованные в его выходе на платформу, заплатили ему за подписчиков “деньги вроде лицензионных отчислений”.

Блокировка Трампа