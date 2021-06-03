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Трамп закрыл свой блог

Киев • УНН

 • 19956 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Блог 45-го президента США Дональда Трампа, который он вел после потери аккаунтов в больших сетях, прекратил работу. Об этом сообщил представитель политика Джейсон Миллер, передает УНН со ссылкой на CNBC.

Трамп закрыл свой блог

Цитата

“Это было лишь вспомогательным средством для применяемых нами более широких усилий”, — сказал Миллер.

Детали

Как уточняет телеканал, блог Трампа под названием From the Desk of Donald J. Trump (“С рабочего стола Дональда Дж. Трампа”) просуществовал меньше месяца.

В Twitter Миллер утвердительно ответил на вопрос, не связано ли исчезновение блога с тем, что Трамп нашел другую платформу в социальных сетях. “Да, действительно, это так. Следите за обновлениями!”, — сообщил представитель.

Дополнение

Ранее источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) сообщили, что Трамп ведет переговоры как минимум с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве. По информации издания, 45-й президент пытался договориться с CloutHub и FreeSpace. Как пояснил источник газеты, Трамп хочет, чтобы компании, заинтересованные в его выходе на платформу, заплатили ему за подписчиков “деньги вроде лицензионных отчислений”.

Блокировка Трампа

Facebook заблокировал доступ Трампа к его аккаунтам в Facebook и Instagram из-за опасений дальнейших насильственных беспорядков после штурма Капитолия США 6 января его сторонниками. Позже компания передала дело в наблюдательный совет.

Совет, созданный Facebook в ответ на критику в адрес его работы с проблемным контентом, в середине апреля заявил, что продолжил период публичных консультаций по этому делу.

Тогда совет сообщил, что в деле Трампа поступило более 9000 комментариев, больше, чем любого другого деле.

Позже Twitter сообщали, что не планируют разблокировать аккаунт Трампа. В свою очередь, представители видеохостинга YouTube в январе продлили на неопределенный срок ограничения по учетной записи бывшего президента США.

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