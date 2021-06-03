Трамп закрыл свой блог

Цитата
“Это было лишь вспомогательным средством для применяемых нами более широких усилий”, — сказал Миллер.
Детали
Как уточняет телеканал, блог Трампа под названием From the Desk of Donald J. Trump (“С рабочего стола Дональда Дж. Трампа”) просуществовал меньше месяца.
В Twitter Миллер утвердительно ответил на вопрос, не связано ли исчезновение блога с тем, что Трамп нашел другую платформу в социальных сетях. “Да, действительно, это так. Следите за обновлениями!”, — сообщил представитель.
Дополнение
Ранее источники газеты The Wall Street Journal (WSJ) сообщили, что Трамп ведет переговоры как минимум с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве. По информации издания, 45-й президент пытался договориться с CloutHub и FreeSpace. Как пояснил источник газеты, Трамп хочет, чтобы компании, заинтересованные в его выходе на платформу, заплатили ему за подписчиков “деньги вроде лицензионных отчислений”.
Блокировка Трампа
Facebook заблокировал доступ Трампа к его аккаунтам в Facebook и Instagram из-за опасений дальнейших насильственных беспорядков после штурма Капитолия США 6 января его сторонниками. Позже компания передала дело в наблюдательный совет.
Совет, созданный Facebook в ответ на критику в адрес его работы с проблемным контентом, в середине апреля заявил, что продолжил период публичных консультаций по этому делу.
Тогда совет сообщил, что в деле Трампа поступило более 9000 комментариев, больше, чем любого другого деле.
Позже Twitter сообщали, что не планируют разблокировать аккаунт Трампа. В свою очередь, представители видеохостинга YouTube в январе продлили на неопределенный срок ограничения по учетной записи бывшего президента США.