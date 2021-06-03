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Трамп закрив свій блог

Київ • УНН

 • 19956 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Блог 45-го президента США Дональда Трампа, який він вів після втрати акаунтів в великих мережах, припинив роботу. Про це повідомив представник політика Джейсон Міллер, передає УНН із посиланням на CNBC.

Трамп закрив свій блог

Цитата

“Це було лише допоміжним засобом для вживаних нами більш широких зусиль”, — сказав Міллер.

Деталі

Як уточнює телеканал, блог Трампа під назвою From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Дж. Трампа”) проіснував менше місяця.

У Twitter Міллер ствердно відповів на питання, чи не пов’язано зникнення блогу з тим, що Трамп знайшов іншу платформу в соціальних мережах. “Так, дійсно, це так. Слідкуйте за оновленнями!”, — повідомив представник.

Доповнення

Раніше джерела газети The Wall Street Journal (WSJ) повідомили, що Трамп веде переговори як мінімум з двома розробниками соціальних мереж про можливу співпрацю. За інформацією видання, 45-й президент пробував домовитися з CloutHub і FreeSpace. Як пояснило джерело газети, Трамп хоче, щоб компанії, зацікавлені в його виході на платформу, заплатили йому за передплатників “гроші на зразок ліцензійних відрахувань”.

Блокування Трампа

Facebook заблокував доступ Трампа до його акаунтів в Facebook і Instagram через побоювання подальших насильницьких заворушень після штурму Капітолію США 6 січня його прихильниками. Пізніше компанія передала справу в наглядову раду.

Рада, створена Facebook у відповідь на критику на адресу його роботи з проблемним контентом, в середині квітня заявив, що продовжив період публічних консультацій у цій справі.

Тоді рада повідомила, що у справі Трампа надійшло понад 9 тисяч коментарів, більше, ніж за будь-якого іншого справі.

Пізніше Twitter повідомляли, що не планують розблоковувати акаунт Трампа. Своєю чергою, представники відеохостингу YouTube у січні продовжили на невизначений термін обмеження щодо облікового запису колишнього президента США.

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