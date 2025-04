Трамп закрив свій блог

Цитата

“Це було лише допоміжним засобом для вживаних нами більш широких зусиль”, — сказав Міллер.

Деталі

Як уточнює телеканал, блог Трампа під назвою From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Дж. Трампа”) проіснував менше місяця.

У Twitter Міллер ствердно відповів на питання, чи не пов’язано зникнення блогу з тим, що Трамп знайшов іншу платформу в соціальних мережах. “Так, дійсно, це так. Слідкуйте за оновленнями!”, — повідомив представник.

Доповнення

Раніше джерела газети The Wall Street Journal (WSJ) повідомили, що Трамп веде переговори як мінімум з двома розробниками соціальних мереж про можливу співпрацю. За інформацією видання, 45-й президент пробував домовитися з CloutHub і FreeSpace. Як пояснило джерело газети, Трамп хоче, щоб компанії, зацікавлені в його виході на платформу, заплатили йому за передплатників “гроші на зразок ліцензійних відрахувань”.

Блокування Трампа