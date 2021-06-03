Трамп закрив свій блог

Цитата

“Це було лише допоміжним засобом для вживаних нами більш широких зусиль”, — сказав Міллер.

Деталі

Як уточнює телеканал, блог Трампа під назвою From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Дж. Трампа”) проіснував менше місяця.

У Twitter Міллер ствердно відповів на питання, чи не пов’язано зникнення блогу з тим, що Трамп знайшов іншу платформу в соціальних мережах. “Так, дійсно, це так. Слідкуйте за оновленнями!”, — повідомив представник.

Доповнення

Раніше джерела газети The Wall Street Journal (WSJ) повідомили, що Трамп веде переговори як мінімум з двома розробниками соціальних мереж про можливу співпрацю. За інформацією видання, 45-й президент пробував домовитися з CloutHub і FreeSpace. Як пояснило джерело газети, Трамп хоче, щоб компанії, зацікавлені в його виході на платформу, заплатили йому за передплатників “гроші на зразок ліцензійних відрахувань”.

Блокування Трампа

Facebook заблокував доступ Трампа до його акаунтів в Facebook і Instagram через побоювання подальших насильницьких заворушень після штурму Капітолію США 6 січня його прихильниками. Пізніше компанія передала справу в наглядову раду.

Рада, створена Facebook у відповідь на критику на адресу його роботи з проблемним контентом, в середині квітня заявив, що продовжив період публічних консультацій у цій справі.

Тоді рада повідомила, що у справі Трампа надійшло понад 9 тисяч коментарів, більше, ніж за будь-якого іншого справі.

Пізніше Twitter повідомляли, що не планують розблоковувати акаунт Трампа. Своєю чергою, представники відеохостингу YouTube у січні продовжили на невизначений термін обмеження щодо облікового запису колишнього президента США.