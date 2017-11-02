Трамп призвал казнить исполнителя теракта в Нью-Йорке

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59934 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128024 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107101 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109671 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107900 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100807 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105595 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102642 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Трамп призвал казнить исполнителя теракта в Нью-Йорке

Трамп призвал казнить исполнителя теракта в Нью-Йорке

Киев  •  УНН

 • 10906 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп высказался за смертную казнь для мужчины, который совершил наезд на велосипедистов в Нью-Йорке во вторник. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Нью-Йоркский террорист радостно просил повесить флаг "ИГ" в его палате в больнице. Он убил 8 человек, тяжело ранил 12. Он должен получить смертную казнь!" - отметил Д.Трамп.

Ранее президент США сделал заявление в соцсети о том, что он собирается отправить подозреваемого в совершении террористической атаки в тюрьму в Гуантанамо.

Напомним, 31 октября мужчина в центре Нью-Йорка наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, в результате чего погибли 8 человек и более 10 получили ранения.

Как сообщал УНН, из-за теракта президент США предложил прекратить программу выдачи грин-карт путем визовой лотереи.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017

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