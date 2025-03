Трамп призвал казнить исполнителя теракта в Нью-Йорке

"Нью-Йоркский террорист радостно просил повесить флаг "ИГ" в его палате в больнице. Он убил 8 человек, тяжело ранил 12. Он должен получить смертную казнь!" - отметил Д.Трамп.

Ранее президент США сделал заявление в соцсети о том, что он собирается отправить подозреваемого в совершении террористической атаки в тюрьму в Гуантанамо.

Напомним, 31 октября мужчина в центре Нью-Йорка наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, в результате чего погибли 8 человек и более 10 получили ранения.

Как сообщал УНН, из-за теракта президент США предложил прекратить программу выдачи грин-карт путем визовой лотереи.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017