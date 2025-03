Трамп закликав стратити виконавця теракта в Нью-Йорку

"Нью-Йоркський терорист радісно просив повісити прапор "ІД" в його палаті в лікарні. Він вбив 8 людей, тяжко поранив 12. Він повинен отримати смертну кару!" - наголосив Д.Трамп.

Раніше президент США зробив заяву в соцмережі про те, що він збирається відправити підозрюваного у скоєнні терористичної атаки до в’язниці в Гуантанамо.

Нагадаємо, 31 жовтня чоловікі у центрі Нью-Йорка наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину, в результаті чого загинули 8 людей і більше 10 отримали поранення.

Як повідомляв УНН, через теракт президент США запропонував припинити програму видачі грін-карт шляхом візової лотереї.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 листопада 2017 р.