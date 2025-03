Трамп призвал дисквалифицировать игроков НФЛ за неуважение к национальным символам США

В мае НФЛ запретила футболистам вставать на одно колено во время исполнения гимна США. Профсоюз игроков не согласился с этим решением, в четверг руководство лиги и ассоциация игроков заявили о том, что дискуссии по этому вопросу продолжатся.

“Дискуссии по поводу национального гимна во время игр НФЛ продолжаются, не могу в это поверить! Разве в регламенте не сказано, что игроки должны стоять, положив руку на сердце? Комиссионер лиги должен сказать свое слово: за первое нарушение — дисквалификация на игру, за второе — дисквалификация на сезон или лишение заработной платы!” — написал президент США.

Американский лидер призывал НФЛ запретить игрокам вставать на одно колено во время исполнения государственного гимна США еще год назад, после того как футболисты подобным образом стали привлекать внимание к проблемам темнокожего населения. Трамп, в свою очередь, заявлял, что это не имеет отношения к расовой проблеме, а является неуважением к стране, флагу и гимну.

The NFL National Anthem Debate is alive and well again — can’t believe it! Isn’t it in contract that players must stand at attention, hand on heart? The $40,000,000 Commissioner must now make a stand. First time kneeling, out for game. Second time kneeling, out for season/no pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 липня 2018 р.

