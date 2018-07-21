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Трамп закликав дискваліфікувати гравців НФЛ за неповагу до національних символів США

Трамп закликав дискваліфікувати гравців НФЛ за неповагу до національних символів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп закликав керівництво Національної футбольної ліги (НФЛ, американський футбол) дискваліфікувати гравців за те, що вони встають на одне коліно під час виконання національного гімну перед матчами. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, повідомляє УНН.

У травні НФЛ заборонила футболістам вставати на одне коліно під час виконання гімну США. Профспілка гравців не погодилася з цим рішенням, в четвер керівництво ліги і асоціація гравців заявили про те, що дискусії з цього питання продовжаться.

“Дискусії з приводу національного гімну під час ігор НФЛ тривають, не можу в це повірити! Хіба в регламенті не сказано, що гравці повинні стояти, поклавши руку на серце? Комісіонер ліги повинен сказати своє слово: за перше порушення — дискваліфікація на гру, за друге — дискваліфікація на сезон або позбавлення заробітної плати!” — написав президент США.

Американський лідер закликав НФЛ заборонити гравцям вставати на одне коліно під час виконання державного гімну США ще рік тому, після того як футболісти таким чином стали привертати увагу до проблем темношкірого населення. Трамп, в свою чергу, заявляв, що це не має відношення до расової проблеми, а є неповагою до країни, прапора і гімну.

The NFL National Anthem Debate is alive and well again - can’t believe it! Isn’t it in contract that players must stand at attention, hand on heart? The $40,000,000 Commissioner must now make a stand. First time kneeling, out for game. Second time kneeling, out for season/no pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 липня 2018 р.

Як повідомляв УНН, Трамп назвав лицемірами тих, хто критикує його за м’якість у ставленні до Путіна.

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