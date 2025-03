Трамп выдвинул Бернхардта на должность министра внутренних дел

“Я рад объявить, что и.о. министра внутренних дел Дэвид Бернхардт будет выдвинут на пост министра. Дэвид проделал фантастическую работу со дня своего прибытия, и мы с нетерпением ждем официального утверждения его кандидатуры!”, — сказал он.

В декабре 2016 года Трамп выбрал на должность министра внутренних дел конгрессмена Райана Зинке, который с 1986 по 2008 год служил в спецназе Военно-морских сил. Однако в октябре 2017 года надзорный орган МВД начал проверку против Зинке из-за его передвижения на частных самолетах. В прошлом году Politico писало, что министерство провело внутреннюю проверку по земельному участку в Монтане. По данным издания, одна сделка касалась использования общественных земель для разведки нефтяных месторождений. В феврале 2018 года Politico также узнало, что два индейских племени, владеющих казино, обвинили Зинке в препятствовании их планам по расширению бизнеса.

В США министерство внутренних дел не является силовым ведомством, оно в основном занимается вопросами использования природных ресурсов.

