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Трамп висунув Бернхардта на посаду міністра внутрішніх справ

Трамп висунув Бернхардта на посаду міністра внутрішніх справ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив про висунення виконуючого обов’язки міністра внутрішніх справ Девіда Бернхардта на посаду глави МВС. Про це він написав у своєму обліковому записі в Twitter, передає УНН.

“Я радий оголосити, що в.о. міністра внутрішніх справ Девід Бернхардт буде висунутий на пост міністра. Девід проробив фантастичну роботу з дня свого прибуття, і ми з нетерпінням чекаємо офіційного затвердження його кандидатури!”, — сказав він.

У грудні 2016 року Трамп вибрав на посаду міністра внутрішніх справ конгресмена Райана Зінке, який з 1986 по 2008 рік служив у спецназі Військово-морських сил. Однак в жовтні 2017 року наглядовий орган МВС почав перевірку проти Зінке через його пересування на приватних літаках. У минулому році Politico писало, що міністерство провело внутрішню перевірку щодо земельної ділянки в Монтані. За даними видання, одна угода стосувалася використання громадських земель для розвідки нафтових родовищ. У лютому 2018 року Politico також дізналося, що два індіанські племена, які володіють казино, звинуватили Зінке в перешкоджанні їхнім планам з розширення бізнесу.

У США міністерство внутрішніх справ не є силовим відомством, воно в основному займається питаннями використання природних ресурсів.

I am pleased to announce that David Bernhardt, Acting Secretary of the Interior, will be nominated as Secretary of the Interior. David has done a fantastic job from the day he arrived, and we look forward to having his nomination officially confirmed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 лютого 2019 р.

Як повідомляв УНН, у випускному альбомі губернатора штату Вірджинія знайшли расистське фото.

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