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Трамп и Байден поздравили американцев с Новым годом

Киев • УНН

 • 16134 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в новогоднем обращении отметил свои достижения, назвав их "историческими победами". Тогда как Джо Байден, избранный президент США, произнес речь с оптимистическим акцентом на будущем. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.

Трамп и Байден поздравили американцев с Новым годом

"Нас должны помнить за то, что было сделано", - сказал Трамп в своем видеообращении, которое он опубликовал в Twitter.

Он отметил, что США за рекордно быстрое время создали вакцину от COVID-19 и начали ее распространять, несмотря на замечания скептиков.

"Перед пандемией мы построили величественную экономику в истории мира и сейчас мы делаем это снова. Мы сделали эту страну величественной, чем когда-либо", - подытожил он.

pic.twitter.com/2kYtZF8Mei

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2020

С другой стороны, Джо Байден в новогоднем интервью для канала АВС главный акцент сделал на том, чтобы отдать должное медицинским работникам и спасательным службам за их работу во время пандемии.

"Они объединили эту страну. И это очень важно", - сказал Байден.

Он отметил, что оптимистично смотрит в будущее.

"Я абсолютно положительно уверен - я убежден - мы вернемся (к нормальной жизни - ред.), мы вернемся сильнее, чем раньше. Имейте веру", - сказал Байден.

Here is the last interview for President-Elect @JoeBiden and future First Lady @DrBiden in 2020! #RockinEve pic.twitter.com/wcSnlbL8pM

- New Year's Rockin 'Eve (@NYRE) January 1, 2021

Инаугурация новоизбранного президента США Байдена запланирована на 20 января 2021 года.

Как сообщалось ранее в УНН, Трамп на три месяца продлил визовые ограничения.

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