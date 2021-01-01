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Трамп та Байден привітали американців з Новим роком

Київ • УНН

 • 16134 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп у новорічному зверненні наголосив на своїх досягненнях, назвавши їх "історичними перемогами". Тоді як Джо Байден, новообраний президент США, проголосив промову з оптимістичним акцентом на майбутнє. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.

Трамп та Байден привітали американців з Новим роком

"Нас мають пам'ятати за те, що було зроблено", - сказав Трамп у своєму відеозверненні, яке він опублікував у Twitter.

Він наголосив, що США за рекордно швидкий час створили вакцину від COVID-19 і почали її розповсюджувати, попри зауваження скептиків.

"Перед пандемією ми збудували найвеличнішу економіку в історії світу і зараз ми робимо це знову. Ми зробили цю країну величнішою, ніж будь-коли", - підсумував він.

pic.twitter.com/2kYtZF8Mei

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2020

З іншого боку, Джо Байден у новорічному інтерв'ю для каналу АВС головний акцент зробив на тому, щоб віддати належне медичним працівникам та рятувальним службам за їхню роботу під час пандемії.

"Вони об'єднали цю країну. І це дуже важливо", - сказав Байден.

Він наголосив, що оптимістично дивиться у майбутнє.

"Я абсолютно позитивно переконаний - я переконаний - ми повернемось (до нормального життя - ред.), ми повернемось сильнішими, ніж раніше. Майте віру", - сказав Байден.

Here is the last interview for President-Elect @JoeBiden and future First Lady @DrBiden in 2020! #RockinEve pic.twitter.com/wcSnlbL8pM

— New Year’s Rockin’ Eve (@NYRE) January 1, 2021

Інавгурація новообраного президента США Байдена запланована на 20 січня 2021 року.

Як повідомлялося раніше в УНН, Трамп на три місяці продовжив візові обмеження.

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