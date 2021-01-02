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Трамп созывает масштабный митинг в день утверждения итогов выборов

Киев • УНН

 • 18926 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Действующий президент США Дональд Трамп анонсировал масштабную акцию протеста в Вашингтоне 6 января - в день, когда Сенат и Палата представителей должны утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, которые прошли 3 ноября. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter, сообщает УНН.

Трамп созывает масштабный митинг в день утверждения итогов выборов

"Большой протестный митинг в Вашингтоне, округ Колумбия, состоится в 11:00 6 января. Место проведения будет объявлено позже. Остановите кражу", - говорится в сообщении.

В одном из следующих постов Трамп заявил, что 6 января будет представлено большое количество доказательств отноительно результатов выборов.

"Огромное количество доказательств будет представлено 6 числа. Мы победили", - добавил Трамп.

Напомним, 14 декабря в Коллегии выборщиков США подтвердили победу кандидата в президенты Джо Байдена.

Так, новоизбранный президент США будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации 20 января.

Добавим, что выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. При этом Трамп неоднократно намекал на фальсификации со стороны демократов и говорил, что Байдену придется доказать законность полученных голосов.

Команда Трампа обжаловала итоги выборов в судах, однако потерпела поражения.

The BIG Protest Rally in Washington, DC, will take place at 11:00 AM on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

Massive amounts of evidence will be presented on the 6th. We won, BIG! https://t.co/ymncRrNR5t

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

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