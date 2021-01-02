Трамп скликає масштабний мітинг у день затвердження підсумків виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Чинний президент США Дональд Трамп анонсував масштабну акцію протесту в Вашингтоні 6 січня — в день, коли Сенат і Палата представників повинні затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента, які пройшли 3 листопада. Про це політик повідомив на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.
“Великий протестний мітинг у Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться об 11:00 6 січня. Місце проведення буде оголошено пізніше. Зупиніть крадіжку”, - йдеться в повідомленні.
У одному з наступних постів Трамп заявив, що 6 січня буде представлена велика кількість доказів щодо результатів виборів.
“Величезна кількість доказів буде представлена 6 числа. Ми перемогли”, - додав Трамп.
Нагадаємо, 14 грудня в Колегії вибірників США підтвердили перемогу кандидата в президенти Джо Байдена.
Відтак, новообраний президент США буде приведений до присяги під час церемонії інавгурації 20 січня.
Додамо, що вибори президента США пройшли 3 листопада. За попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів.
Команда Трампа оскаржувала підсумки виборів у судах, проте зазнала поразок.
The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021
Massive amounts of evidence will be presented on the 6th. We won, BIG! https://t.co/ymncRrNR5t— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021