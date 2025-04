Трамп скликає масштабний мітинг у день затвердження підсумків виборів

“Великий протестний мітинг у Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться об 11:00 6 січня. Місце проведення буде оголошено пізніше. Зупиніть крадіжку”, - йдеться в повідомленні.

У одному з наступних постів Трамп заявив, що 6 січня буде представлена велика кількість доказів щодо результатів виборів.

“Величезна кількість доказів буде представлена 6 числа. Ми перемогли”, - додав Трамп.

Нагадаємо, 14 грудня в Колегії вибірників США підтвердили перемогу кандидата в президенти Джо Байдена.

Відтак, новообраний президент США буде приведений до присяги під час церемонії інавгурації 20 січня.

Додамо, що вибори президента США пройшли 3 листопада. За попередніми даними, Байден обігнав Трампа, набравши до 306 вибірників від штатів при необхідних 270. При цьому Трамп неодноразово натякав на фальсифікації з боку демократів і говорив, що Байдену доведеться довести законність отриманих голосів.

Команда Трампа оскаржувала підсумки виборів у судах, проте зазнала поразок.

