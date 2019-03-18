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Трамп подверг нападкам покойного Маккейна из-за "российского дела"

Киев • УНН

 • 12730 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп вновь выступил против сенатора Джона Маккейна - почти через семь месяцев после того, как американский законодатель умер от онкологического заболевания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

Трамп подверг нападкам покойного Маккейна из-за "российского дела"

В трех комментариях, опубликованных в субботу и воскресенье, Трамп утверждал, что Маккейн, законодатель-республиканец, способствовал началу длительного расследования связей между штабом Трампа во время предвыборной кампании 2016 года с Россией, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер, отмечает издание.

Трамп подверг критике и то, как Маккейн голосовал в 2017 году по вопросу о пересмотре государственной политики в сфере здравоохранения.

Комментарии Трампа вызвали ответную критику со стороны дочери Маккейна Меган Маккейн, а также некоторых законодателей.

После первого комментария Трампа в адрес ее покойного отца она заявила: "Никто никогда не будет любить вас так, как любили моего отца... Хотелось бы, чтобы мне было дано больше суббот, (проведенных) с ним. Возможно, вам лучше было бы провести свою (субботу) со своей семьей, вместо того, чтобы зацикливаться в Twitter на моей?"

После новой атаки со стороны Трампа, последовавшей в воскресенье, дочь Маккейна заявила: "Мой бесплатно проживает у вас в голове". Этот твит, видимо, был удален.

Один из ближайших друзей Маккейна в сенате - республиканец Линдси Грэм, союзник Трампа - заявил: "По поводу сенатора Маккейна и его преданности своей стране: он шагнул вперед, рискуя жизнью во имя страны, достойно служил в тяжелых обстоятельствах и был одним из самых выдающихся сенаторов в истории этого государственного органа. Ничто, касающееся его служения, не подлежит пересмотру, и ничто нельзя преуменьшить".

Сенатор-демократ Крис Кунс сказал в эфире американского телеканала: "Я давно уже думаю, что личные и прямые нападки на сенатора Маккейна – один из наиболее предосудительных моментов в поведении Трампа как кандидата (в президенты)".

Законодатель призвал президента Трампа принести извинения и за его последние высказывания.

Трамп процитировал бывшего независимого адвоката Кеннета Старра, который два десятилетия назад расследовал действия президента Билла Клинтона и заявил, выступая в эфире американского телеканала, что тот факт, что союзник Маккейна поделился досье со средствами массовой информации, связывавшими Трампа с Россией - "сожалению, очень темное пятно (на репутации) Джона Маккейна".

Расследование, которым руководит Мюллер, привело к тому, что пять ключевых сотрудников Трампа признали себя виновными, а против шестого выдвинуты обвинения. Трамп долго называл расследования Мюллера "охотой на ведьм" и отвергал любые предположения о сговоре между его предвыборным штабом и Россией с целью помочь ему победить, так же как и о том, что, уже будучи президентом, он препятствовал правосудию, стремясь сорвать расследование.

Как ранее информировал УНН, министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для отдельного независимого расследования по широкому кругу вопросов, включая приписываемый команде Трампа сговор с Москвой. В Кремле неоднократно отрицали все обвинения, а Трамп утверждает, что сговора между его командой и РФ не было.

Показания Трампа по "российскому делу" переданы спецпрокуроры Мюллеру в конце ноября.

Spreading the fake and totally discredited Dossier “is unfortunately a very dark stain against John McCain.” Ken Starr, Former Independent Counsel. He had far worse “stains” than this, including thumbs down on repeal and replace after years of campaigning to repeal and replace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 марта 2019 г.

So it was indeed (just proven in court papers) “last in his class” (Annapolis) John McCain that sent the Fake Dossier to the FBI and Media hoping to have it printed BEFORE the Election. He & the Dems, working together, failed (as usual). Even the Fake News refused this garbage!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 марта 2019 г.

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