Трамп піддав нападкам покійного Маккейна через "російську справу"

У трьох коментарях, опублікованих у суботу та неділю, Трамп стверджував, що Маккейн, законодавець-республіканець, сприяв початку тривалого розслідування зв'язків між штабом Трампа під час передвиборної кампанії 2016 року з Росією, яким керує спецпрокурор Роберт Мюллер, відзначає видання.

Трамп піддав критиці і те, як Маккейн голосував у 2017 році з питання про перегляд державної політики в сфері охорони здоров'я.

Коментарі Трампа викликали у відповідь критику з боку дочки Маккейна Меган Маккейн, а також деяких законодавців.

Після першого коментаря Трампа на адресу її покійного батька вона заявила: "Ніхто ніколи не буде любити вас так, як любили мого батька... Хотілося б, щоб мені було дано більше субот, (проведених) з ним. Можливо, вам краще було б провести свою (суботу) зі своєю сім'єю, замість того, щоб зациклюватися у Twitter на моїй?"

Після нової атаки з боку Трампа, що послідувала у неділю, дочка Маккейна заявила: "Мій безкоштовно проживає у вас в голові". Цей твіт, мабуть, був вилучений.

Один з найближчих друзів Маккейна у сенаті - республіканець Ліндсі Грем, союзник Трампа - заявив: "З приводу сенатора Маккейна і його відданості своїй країні: він ступив вперед, ризикуючи життям в ім'я країни, гідно служив у важких обставинах і був одним з найвидатніших сенаторів в історії цього державного органу. Ніщо, що стосується його служіння, не підлягає перегляду, і ніщо не можна применшити".

Сенатор-демократ Кріс Кунс сказав в ефірі американського телеканалу: "Я давно вже думаю, що особисті та прямі нападки на сенатора Маккейна - один із найбільш негожих моментів у поведінці Трампа як кандидата (в президенти)".

Законодавець закликав президента Трампа принести вибачення і за його останні висловлювання.

Трамп процитував колишнього незалежного адвоката Кеннета Старра, який два десятиліття тому розслідував дії президента Білла Клінтона і заявив, виступаючи в ефірі американського телеканалу, що той факт, що союзник Маккейна поділився досьє із засобами масової інформації, які зв'язували Трампа з Росією - "на жаль, дуже темна пляма (на репутації) Джона Маккейна".

Розслідування, яким керує Мюллер, призвело до того, що п'ять ключових співробітників Трампа визнали себе винними, а проти шостого висунуті звинувачення. Трамп довго називав розслідування Мюллера "полюванням на відьом" і відкидав будь-які припущення про змову між його передвиборним штабом і Росією з метою допомогти йому перемогти, так само як і про те, що, вже будучи президентом, він перешкоджав правосуддю, прагнучи зірвати розслідування.

Як раніше інформував УНН, міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведення окремого незалежного розслідування з широкого кола питань, включаючи приписувану команді Трампа змову з Москвою. У Кремлі неодноразово заперечували усі звинувачення, а Трамп переконує, що змови між його командою і РФ не було.

Показання Трампа щодо "російської справи" передані спецпрокурору Мюллеру наприкінці листопада.

Spreading the fake and totally discredited Dossier “is unfortunately a very dark stain against John McCain.” Ken Starr, Former Independent Counsel. He had far worse “stains” than this, including thumbs down on repeal and replace after years of campaigning to repeal and replace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 марта 2019 г.

So it was indeed (just proven in court papers) “last in his class” (Annapolis) John McCain that sent the Fake Dossier to the FBI and Media hoping to have it printed BEFORE the Election. He & the Dems, working together, failed (as usual). Even the Fake News refused this garbage!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 марта 2019 г.