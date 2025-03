Трамп опубликовал призыв продолжить его президентский срок на два года

Американский лидер также добавил собственный комментарий на ту же тему, но в нем прямо не упомянул о подобном желании со своей стороны.

“Это была лучшая для Дональда Трампа неделя — никакого сговора, никакого препятствования осуществлению правосудия, The New York Times признала, что Барак Обама на самом деле шпионил за его предвыборной кампанией, а экономика тем временем процветает. Теперь я за то, чтобы ущерб был возмещен — Трампу следует добавить еще два года к его первому сроку в качестве компенсации за время, которое было у него украдено этой бесчестной и провалившейся попыткой государственного переворота”, — говорится в сообщении руководителя Университета Либерти в штате Вирджиния Фалуэлла-младшего, которым поделился президент.

After the best week ever for @realDonaldTrump - no obstruction, no collusion, NYT admits @BarackObama did spy on his campaign, & the economy is soaring. I now support reparations-Trump should have 2 yrs added to his 1st term as pay back for time stolen by this corrupt failed coup

В своем комментарии Трамп фактически повторил те же аргументы, но намного более осторожно. “Несмотря на мой огромный успех как президента, в том числе, вероятно, лучшую экономическую ситуацию и самые успешные первые два года президентства в истории, они украли два года моего (нашего) президентства (из-за выдуманного сговора), и мы никогда не сможем вернуть их обратно. „Охота на ведьм“ завершилась, но мы никогда не забудем. Сделаем Америку великой снова!” — написал президент США.