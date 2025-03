Трамп опублікував заклик продовжити його президентський термін на два роки

Американський лідер також додав власний коментар на цю ж тему, проте в ньому прямо не згадав про подібне бажання зі свого боку.

“Це був найкращий для Дональда Трампа тиждень — ніякої змови, ніякого перешкоджання здійсненню правосуддя, The New York Times визнала, що Барак Обама насправді шпигував за його передвиборчою кампанією, а економіка тим часом процвітає. Тепер я за те, щоб збиток був відшкодований — Трампу слід додати ще два роки до його першого терміну в якості компенсації за час, який був у нього вкрадено цією ганебною і проваленою спробою державного перевороту”, — йдеться в повідомленні керівника Університету Ліберті в штаті Вірджинія Фалуелла-молодшого, яким поділився президент.

After the best week ever for @realDonaldTrump - no obstruction, no collusion, NYT admits @BarackObama did spy on his campaign, & the economy is soaring. I now support reparations-Trump should have 2 yrs added to his 1st term as pay back for time stolen by this corrupt failed coup

— Jerry Falwell (@JerryFalwellJr) 5 травня 2019 р.

У своєму коментарі Трамп фактично повторив ті ж аргументи, але набагато більш обережно. “Не дивлячись на мій величезний успіх як президента, в тому числі, ймовірно, кращу економічну ситуацію і найуспішніші перші два роки президентства в історії, вони вкрали два роки мого (нашого) президентства (через вигадану змову), і ми ніколи не зможемо повернути їх назад. „Полювання на відьом“ завершилося, але ми ніколи не забудемо. Зробимо Америку великою знову!”, — написав президент США.