Трамп назвал телеканал Fox News - "хуже чем CNN"

“Fox News стало невозможно смотреть днем по выходным. Он хуже, чем распространяющий ложную информацию CNN. Я настоятельно рекомендую переключиться на One America News Network. Они делают действительно „честную и сбалансированную“ работу”, — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Широко известно, что из числа ведущих американских СМИ именно Fox News симпатизирует Трампу и пользуется расположением в Белом доме. Так, президент США регулярно смотрит именно этот телеканал, поддерживает приятельские отношения с некоторыми его ведущими и чаще всего дает интервью его журналистам. Однако, начиная с декабря 2019 года, американский лидер многократно негативно отзывался о телекомпании, критикуя как конкретные передачи и сюжеты, так и общую риторику Fox News.

.@FoxNews is not watchable during weekend afternoons. It is worse than Fake News @CNN. I strongly suggest turning your dial to @OANN. They do a really “Fair & Balanced” job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2020

Трамп ранее неоднократно обвинял либеральные СМИ США в том, что они предвзято относятся к нему самому и решениям его администрации. Президент утверждал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, а также несколько печатных изданий, включая The New York Times, публикуют заведомо ложную информацию. Журналистов, работающих в них, глава Белого дома называл “врагами народа”.