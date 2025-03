Трамп назвав телеканал Fox News - "гіршим за CNN"

“Fox News стало неможливо дивитися днем у вихідні. Він гірше, ніж поширюючий неправдиву інформацію CNN. Я настійно рекомендую переключитися на One America News Network. Вони роблять дійсно „чесну і збалансовану“ роботу”, — написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

Широко відомо, що з числа провідних американських ЗМІ саме Fox News симпатизує Трампу і користується прихильністю в Білому домі. Так, президент США регулярно дивиться саме цей телеканал, підтримує дружні стосунки з деякими його ведучими і найчастіше дає інтерв’ю його журналістам. Однак, починаючи з грудня 2019 року, американський лідер багаторазово негативно відгукувався про телекомпанію, критикуючи як конкретні передачі і сюжети, так і загальну риторику Fox News.

. @FoxNews is not watchable during weekend afternoons. It is worse than Fake News @CNN . I strongly suggest turning your dial to @OANN . They do a really “Fair & Balanced” job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2020

Трамп раніше неодноразово звинувачував ліберальні ЗМІ США в тому, що вони упереджено ставляться до нього самого і рішень його адміністрації. Президент стверджував, що такі телеканали, як CNN, NBC, ABC, а також декілька друкованих видань, включаючи The New York Times, публікують свідомо помилкову інформацію. Журналістів, які працюють в них, глава Білого дому називав “ворогами народу”.