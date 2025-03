Трамп анонсировал дату и место официального выдвижения на выборы

Об этом нынешний американский лидер написал на своей странице в Twitter. К своему посту он прикрепил ссылку, по которой можно зарегистрироваться на эту акцию.

Зал, в котором состоится мероприятие, отметил Трамп, рассчитан на 20 тысяч мест. Miami Herald уточняет, что билеты распространяются бесплатно.

Рядом с ним в этот день, рассчитывает американский лидер, в Орландо будут его супруга, первая леди Мелания Трамп, вице-президент США Майкл Пенс и вторая леди Карен Пенс.

Команда Трампа, указывает Miami Herald, уже выделила огромные ресурсы для того, чтобы их кандидат победил на выборах 2020 года во Флориде. Этот штат, по информации издания, приближенные действующего президента США обозначили среди девяти регионов, в которых Трамп обязательно должен выиграть и на которые будет ориентирована его предвыборная кампания.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.

