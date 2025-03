Трамп анонсував дату і місце офіційного висунення на вибори

Про це нинішній американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter. До свого посту він прикріпив посилання, за яким можна зареєструватися на цю акцію.

Зал, в якому відбудеться захід, зазначив Трамп, розрахований на 20 тисяч місць. Miami Herald уточнює, що квитки поширюються безкоштовно.

Поруч з ним в цей день, розраховує американський лідер, в Орландо будуть його дружина, перша леді Меланія Трамп, віце-президент США Майкл Пенс і друга леді Карен Пенс.

Команда Трампа, вказує Miami Herald, вже виділила величезні ресурси для того, щоб їх кандидат переміг на виборах 2020 року у Флориді. Цей штат, за інформацією видання, наближені чинного президента США позначили серед дев’яти регіонів, в яких Трамп обов’язково повинен виграти і на які буде орієнтована його передвиборча кампанія.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.

