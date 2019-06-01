Трамп анонсував дату і місце офіційного висунення на вибори

КИЇВ. 1 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про плани брати участь в наступних виборах глави держави, які відбудуться в Сполучених Штатах в 2020 році. Офіційно оголосити про висунення на другий президентський термін діючий глава держави, за його словами, планує вже цього літа — 18 червня — в Орландо у Флориді. У цей день там, планує Трамп, в центрі Amway відбудеться масштабний захід, участь в якому візьмуть його прихильники, пише УНН.