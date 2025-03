Трагедия МН17: главным фигурантом дела оказался российский генерал-полковник

Так, один из подозреваемых в причастности к инциденту со сбитым Boeing имел позывной "Дельфин", а в перехваченных телефонных разговорах к нему обращались "Николай Федорович". Совместная следственная группа расследования не уточняла, какую конкретно роль сыграл "Дельфин", однако относила его к ключевым фигурантов дела.

В расследовании приводятся свидетельства, в частности, Игоря Гиркина (Стрелкова), который сообщил, что встречался с "Дельфином" в штабе в Краснодоне в конце июля и, по его сведениям, "Дельфин" был отставным российским генералом.

Отмечено, что только один из найденных Bellingcat и The Insider в открытом доступе ныне живущих российских военных был одновременно и генералом, и Николаем Федоровичем - это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев.

Установить, что Ткачев - это и есть "Дельфин" удалось с помощью голосового анализа. Журналисты сравнили голос с прослушивания с голосом генерала - для этого The Insider связался с генералом под предлогом интервью о Суворовском училище. После этого Национальный центр медиа-криминалистики Университета Колорадо в Денвере (National Center for Media Forensics at the University of Colorado at Denver) и Литовский центр судебной экспертизы сравнили голоса и установили высокую вероятность того, что Ткачев и "Дельфин" - это один и тот же человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bellingcat: не может быть сомнений, что MH17 сбил российский "Бук"

"Выводы обеих голосовых экспертиз указывают на то, что "Дельфин" и генерал Ткачев с очень высокой степенью вероятности является одной и той же лицом. Если же учесть еще ряд факторов, которые не принимались экспертизой во внимание (имя Николай Федорович, высокое воинское звание, другие мелкие детали - например, музыка вместо гудка на телефоне), то все это вместе делает возможность ошибки статистически абсолютно невероятной. Другими словами, можно с полной уверенностью утверждать, что "Дельфин" - это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев", - говорится в сообщении.

Напомним, летом этого года международная экспертно-журналистская расследовательской группа Bellingcat опубликовала доклад, в котором обобщаются все основные данные из открытых источников, которые, по данным исследователей, свидетельствуют о сбивания малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17 на Донбассе.

Отметим, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.