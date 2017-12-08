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Трагедія МН17: головним фігурантом справи виявився російський генерал-полковник

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Головним фігурантом справи збиття Boeing МН17 є російський генерал-полковник Микола Федорович Ткачов, головний інспектор Центрального військового округу Росії. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat, передає УНН.

Так, один із підозрюваних в причетності до інциденту зі збитим Boeing мав позивний “Дельфін”, а в перехоплених телефонних розмовах до нього зверталися “Микола Федорович”. Спільна слідча група розслідування не уточнювала, яку конкретно роль зіграв “Дельфін”, проте відносила його до ключових фігурантів справи.

У розслідуванні наводяться свідчення, зокрема, Ігоря Гіркіна (Стрілкова), який повідомив, що зустрічався з “Дельфіном” в штабі в Краснодоні в кінці липня і що за його відомостями “Дельфін” був відставним російським генералом.

Відзначено, що тільки один із знайдених Bellingcat і The Insider у відкритому доступі нині живих російських військових був одночасно і генералом, і Миколою Федоровичем — це генерал-полковник Микола Федорович Ткачов.

Встановити, що Ткачов — це і є “Дельфін” вдалося за допомогою голосового аналізу. Журналісти порівняли голос з прослуховування з голосом генерала — для цього The Insider зв’язався з генералом під приводом інтерв’ю про Суворовське училище. Після цього Національний центр медіа-криміналістики Університету Колорадо в Денвері (National Center for Media Forensics at the University of Colorado at Denver) і Литовський центр судової експертизи порівняли голоси і встановили високу імовірність того, що Ткачов і “Дельфін” — це одна й так ж людина.

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“Висновки обох голосових експертиз вказують на те, що „Дельфін“ і генерал Ткачов з дуже високим ступенем ймовірності є однією і тою ж особою. Якщо ж врахувати ще низку факторів, які не бралися експертизою до уваги (ім’я Микола Федорович, високе військове звання, інші дрібні деталі — наприклад, музика замість гудка на телефоні), то все це разом робить можливість помилки статистично абсолютно неймовірною. Іншими словами, можна з повною впевненістю стверджувати, що „Дельфін“ — це генерал-полковник Микола Федорович Ткачов”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, влітку цього року міжнародна експертно-журналістська розслідувальна група Bellingcat опублікувала доповідь, в якій узагальнюються усі основі дані з відкритих джерел, які, за даними дослідників, свідчать про збиття малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH17 на Донбасі.

Зазначимо, літак компанії Malaysia Airlines рейсу MH17 було збито на сході України 17 липня 2014 року. В авіакатастрофі загинули усі 298 людей, які перебували на борту.

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