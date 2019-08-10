Титулованный бразильский защитник сменил "Челси" на "Арсенал"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Защитник "Челси" и сборной Бразилии Давид Луис перешел в лондонский "Арсенал" из "Челси". Об этом сообщает пресс-служба "канониров", передает УНН.
Контракт между сторонами рассчитан на два года. За “канониров” 32-летний футболист будет выступать под 23-м номером.
По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 8,7 млн. евро.
Бразилец выступал за “Челси” в 2011-2014 годах, а также с 2016 по 2019 год. На его счету 248 матчей и 18 голов.
Отметим, что Луис ранее успел поиграть и за “ПСЖ” и “Бенфику”. В общем выиграл чемпионат Англии, два Кубка Англии, два Кубка и Суперкубка Франции, Лигу чемпионов и две Лиги Европы.