Титулований бразильський оборонець змінив "Челсі" на "Арсенал"

Контракт між сторонами розрахований на два роки. За "канонірів" 32-річний футболіст виступатиме під 23-м номером.

За даними порталу "Transfermarkt", сума трансферу склала 8,7 млн. євро.

Бразилець виступав за "Челсі" в 2011-2014 роках, а також з 2016 по 2019 рік. На його рахунку 248 матчів і 18 голів.

Зазначимо,що Луїс раніше встиг пограти і за "ПСЖ" і "Бенфіку". Загалом виграв чемпіонат Англії, два Кубки Англії, два Кубки і Суперкубки Франції, Лігу чемпіонів та дві Ліги Європи.