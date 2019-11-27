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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 37503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107422 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Татьяну Монахову назначено языковым омбудсменом

Татьяну Монахову назначено языковым омбудсменом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

В сообщении отмечается, что кандидатуру Монаховой внесло Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

Справка: Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы".

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Напомним, 9 ноября министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что определился с кандидатом на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Украинские Национальные Новости

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